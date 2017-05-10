Челнинцев предупредили об ответственности за использование квадрокоптеров

Приволжская транспортная прокуратура напоминает всем владельцам модного ныне летающего гаджета о правилах его использования. Перед тем как запустить квадрокоптер над населенным пунктом и совершить посадку и взлет в границах городов и сел, нужно получить разрешение на это в органе местного самоуправления. Также нужно предоставить властям план полета и получить разрешение на использование воздушного пространства в территориальном центре "Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ".

Кроме того, согласно Федеральному закону №291-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ" с 5-го июля 2017 года беспилотные летательные аппараты массой от 0,25 до 30 кг нужно будет ставить на учет.

Владельцев квадрокоптеров уже начали привлекать к административной ответственности, пишут "Вести Камаза". Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 26-го марта двое жителей Нижнего Новгорода использовали летательные аппараты марок "DJI РНАNТОМ 4 PRO" и "DJI РНАNТОМ 3 PRO" для того, чтобы произвести видеосъемку города с высоты птичьего полета, а также запечатлеть проведение несанкционированного митинга. В итоге обоих привлекли к ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Для физических лиц штраф по данному нарушению составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В Набережных Челнах владельцы квадрокоптеров также активно используют беспилотники для съемок города. Получали ли они разрешение на полеты, остается неизвестным.