Челнинцев приглашают на кастинг для татарского фильма

Молодых людей и девушек из Челнов приглашают на кастинг художественного фильма под названием «Кукэйле гөл», что в переводе означает «Яичный цветок». Требования для желающих – возраст от 21 до 30 лет, знание татарского языка, приветствуются также актерские таланты.

Сюжет комедии раскручивается вокруг старинной карты сокровищ. После окончания сельхозинститута Ильдус и его одногруппники попадают на практику по распределению в село Биклянь Тукаевского района. На чердаке дома, который ребята сняли на время практики, они находят старую карту Ивана Грозного, которая случайно попадает в социальные сети. Охотников за картой оказывается очень много. Наши ребята попадают в настоящий водоворот приключений. Любовь, интриги, поиски, погони, сокровища.

Кастинг проведут молодые режиссеры Фанис Фархиев и Рамиль Тазиев. Он состоится 17 августа в Татарском драматическом театре. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8-962-565-53-40.

Отмечается, что комедия выйдет через год.