Челнинцев приглашают на необычную выставку “Дикий подводный мир”

C 18 января по 15 февраля впервые в Набережных Челнах пройдет международная фотовыставка «Дикий подводный мир», где собраны 100 лучших работ из Индонезии, Филиппин, Кубы, ЮАР, Каймановых островов и других экзотических уголков нашей планеты.

Выставка будет интересна и взрослым и детям. На ней у вас будет возможность пообщаться с авторами работ и узнать много нового о подводном мире, а так же поучаствовать в фотоконкурсе и получить ценные призы.

Экспозиция будет представлена в Историко-краеведческом музее, по адресу ул. Гидростроителей, 16. Билеты можно приобрести в кассе музея.