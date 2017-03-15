Челнинцев приглашают на проектные семинары по благоустройству города

17 и 18 марта для челнинцев будет предоставлена возможность высказать свои пожелания о строительстве второй очереди застройки набережной Тукая, благоустройства бульвара Тинчурина и Шишкинского бульвара.

К участию приглашаются горожане, представители местных сообществ и городских властей, клубов по интересам, городские предприниматели, студенты, кураторы культурных и общественных проектов – все те, кому не безразлична судьба города, сообщает пресс-служба исполкома города.

Речь пойдет о том, что хотят видеть сами жители: какая инфраструктура должна быть предусмотрена для разных групп населения, какие должны происходить события, как сохранить традиционное и создать новое при проектировании и т.д.

Проектный семинар «Настоящее и будущее набережной им. Г. Тукая и бульвара им. К. Тинчурина» пройдет 17 марта с 19.30 до 21.30 в ДК «Энергетик».

Семинар «Каким станет Шишкинский бульвар?» состоится 18 марта с 11.00 до 14.00 в СОШ № 19, по адресу: Шишкинский бульвар, д 9. (30/20).