Челнинцев приглашают принять участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор»

Челнинцев приглашают принять участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор» с участием главного федерального инспектора по Республике Татарстан Рената Тимерзянова и представителя прокуратуры РТ, сообщает пресс-служба исполкома города.

«Бизнес и власть: откровенный разговор» — это серия регулярных встреч предпринимателей с первыми лицами органов власти. Проект запущен в 2014 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Инициатор проекта — бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.

Участники встречи ставят перед руководителями органов власти конкретные вопросы. Все решения, принятые в ходе встреч, протоколируются и берутся на контроль аппаратом Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

Мероприятие пройдет 31.08.2017г. в 11:00 в мэрии города (проспект Хасана Туфана, дом 23).

Справки по телефону 30-57-62 или электронной почте: otdelsmp@yandex.ru