Челнинцев просят зимой кормить уток

По словам экологов, холодов утки не боятся, а вот от голода могут умереть. Уже четыре года стая птиц выбирает три озера в районе городской набережной. Этот водоем не затягивается льдом годами, так как здесь бьют родники.

На улице - 20 градусов, а они купаются в ледяной воде и лежат на снегу. Эти пернатые с легкостью приспосабливаются к окружающей среде, но без пропитания им долго не продержаться.

На набережной около 70 уток, и чтобы одна особь в день была сытой, ей нужен 1 батон хлеба.

Кормить уток лучше белым хлебом, черный плохо усваивается утиным организмом. Пернатые также любят горох, крупы и рыбу, сообщает Эфир-24.