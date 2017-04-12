Челнинцы дошли пешком до Елабуги

Из Челнов участники выдвинулись 12 апреля в 9 утра, а уже к часу дня были в Елабуге. По сравнению с прошлым годом, ходоки добрались в соседний город на час раньше, сообщает "Новая Кама".



Всего в походе принимали участие 10 человек (в прошлом году - 30), среди них люди совершенно разных профессий - строители, IT-шники и многие другие. Возраст варьируется от 17 до 62 лет.

"Сегодня нас собралось 10 человек, но мысленно с нами их тысячи. Поход проходит весело: мы танцуем, поем, играем в города, шутим. Хотелось бы отметить, что в походе принимает участие призер параолимпийских соревнований России Гульназ Гильмутдинова. Эти люди с ограниченными возможностями, но с неограниченным мужеством", - рассказал Павел Стройкин.



Всех этих энтузиастов вместе свел Интернет. В задумках организаторов - совершить экспедицию на Северный полюс и попасть на фестиваль самодельных летательных аппаратов — Red Bull Flugtag.