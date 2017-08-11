Челнинцы хотят, чтобы на День Республики выступила Нюша

30 августа Набережные Челны отметят День Республики и День города. По традиции на майдане челнинцев и гостей города ждет большая концертная программа.

Администрация города предложила проголосовать за ту исполнительницу, которую челнинцы хотели бы увидеть на сцене. В числе претендентов: Ольга Бузова, Нюша и Натали.

На сегодняшний день с большим отрывом лидирует певица Нюша.

Кстати, голосование идет в официальной группе администрации мэрии Вконтакте.