Челнинцы, которые учатся в Казани, смогут приезжать домой на специальном автобусе

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28 сентября в 16:36
Начальник ГИБДД Чистополя наказан за “некорректные выражения” (ВИДЕО)

МВД по РТ завершило проверку скандального видео героем которого оказался начальник ГИБДД по Чистопольскому району Рафис Гарифуллин.
28 сентября в 15:48
В Челнах из окна больницы сбросилась девушка
В Челнах из окна больницы сбросилась девушка

Пациентка сбросилась с четвертого этажа. По некоторым данным, она могла проходить лечение в гинекологическом отделении.

28 сентября в 15:40
В Татарстане судят профессора, который неправильно лечил пчел
В Татарстане судят профессора, который неправильно лечил пчел

Доктор химических наук организовал в вузовской лаборатории КНИТУ-КХТИ подпольное производство лекарства для насекомых.

28 сентября в 14:15
В Челнах люди занимают очередь в соцзащиту с 5 утра
В Челнах люди занимают очередь в соцзащиту с 5 утра

На огромную очередь за талонами на оформление субсидий жалуются жители города в соцсети.

28 сентября в 14:00
На «КАМАЗе» повышают оклады на 6%
На «КАМАЗе» повышают оклады на 6%

Основная часть зарплаты вырастет у всех категорий работников компании.
28 сентября в 13:38
Роспотребнадзор РТ дал советы, как одевать ребенка в детский сад
Роспотребнадзор РТ дал советы, как одевать ребенка в детский сад

Осенняя погода достаточно непростая, предупреждает ведомство.

28 сентября в 12:39
В Татарстане запустят кабельное ТВ для мусульман
В Татарстане запустят кабельное ТВ для мусульман

Татарстанский медиапроект позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру, считает муфтий РТ.

28 сентября в 11:25
“Горзеленхоз” высаживает рябины вдоль Московского проспекта
“Горзеленхоз” высаживает рябины вдоль Московского проспекта

За два дня было высажено 98 деревьев от проспекта Дружбы Народов до улицы Королева.

28 сентября в 10:28
В Челнах мужчина повез в больницу сбитую им пенсионерку
В Челнах мужчина повез в больницу сбитую им пенсионерку

Автомобилист не выбрал безопасную скорость, при заезде во двор дома 10/57 на ГЭСе.

28 сентября в 10:25
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев раскрыл первые подробности о новых повышающих коэффициентах ОСАГО для водителей.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 38 от 27 сентября, 2017г.
29 сентября 2017г. 01:07

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в 08:04
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинцы, которые учатся в Казани, смогут приезжать домой на специальном автобусе

Челнинцы, которые учатся в Казани, смогут приезжать домой на специальном автобусе

Лига студентов Республики Татарстан сообщает о запуске пилотного проекта - «Студенческий автобус», который будет следовать по маршруту «Казань – Набережные Челны – Казань» и позволит учащимся по льготной цене добираться на выходные дни до своего дома. Стоимость проезда в одну сторону составит 350 рублей. Маршрут автобуса в Казани будет пролегать через общежития и корпуса ВУЗов. Тестовые рейсы будут запущены в конце этой недели:
– 29 сентября (пятница) в 18:00 из Казани в Набережные Челны;
– 1 октября (воскресенье) в 18:00 из Набережных Челнов в Казань.
«Автовокзал «Восточный» предоставляет автобусы 2017 года выпуска с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Каждая 10-я поездка также будет бесплатной. Посадка в автобус осуществляется по предварительной брони, которая оформляется по этой ссылке. Там же можно выбрать удобную для посадки остановку. Пускать в автобус будут по студенческому билету, номер которого студент укажет при бронировании места, сообщают "Вести Камаза".

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