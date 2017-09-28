Челнинцы, которые учатся в Казани, смогут приезжать домой на специальном автобусе

Лига студентов Республики Татарстан сообщает о запуске пилотного проекта - «Студенческий автобус», который будет следовать по маршруту «Казань – Набережные Челны – Казань» и позволит учащимся по льготной цене добираться на выходные дни до своего дома. Стоимость проезда в одну сторону составит 350 рублей. Маршрут автобуса в Казани будет пролегать через общежития и корпуса ВУЗов. Тестовые рейсы будут запущены в конце этой недели:

– 29 сентября (пятница) в 18:00 из Казани в Набережные Челны;

– 1 октября (воскресенье) в 18:00 из Набережных Челнов в Казань.

«Автовокзал «Восточный» предоставляет автобусы 2017 года выпуска с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Каждая 10-я поездка также будет бесплатной. Посадка в автобус осуществляется по предварительной брони, которая оформляется по этой ссылке. Там же можно выбрать удобную для посадки остановку. Пускать в автобус будут по студенческому билету, номер которого студент укажет при бронировании места, сообщают "Вести Камаза".



