Челнинцы могут проверить свою грамотрность

8 апреля в городе пройдет тотальный диктант. В этом году проверить свою грамотность можно на двух площадках: в Инжиниринговом центре КФУ и КИУ имени Тимирясова.

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта totaldict.ru.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски, отмечают организаторы.