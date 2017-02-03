Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

В Набережных Челнах в лаборатории можно заказать экспертизу, которая подтвердит или опровергнет неверность супругов, пишут «Вести Камаза».

Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.

«Стандартный тест на измену — это образец (например, белье мужа) и мазок со щеки заказчика. Эксперт выделит генотип из имеющегося биоматериала и определит, скольким людям и какого пола он принадлежит. А также сравнит выделенный ДНК с ДНК заказчика», — пояснили в лаборатории.

Исследование в среднем стоит 15 000 рублей. В Москве, где проводят аналогичные анализы, наплыв клиентов с проверками на неверность случается после корпоративов.