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03 февраля в 11:19
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины

В Зеленодольске накануне вечером на городском кладбище была изнасилована девочка, которая учится в одной из школ города. Она находилась на кладбище в районе 20:30.
03 февраля в 10:01
В Челнах сократят количество микроавтобусов
В Челнах сократят количество микроавтобусов

Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.

03 февраля в 09:49
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.
03 февраля в 09:30
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года

Более 200 предприятий и организаций представили на конкурсе почти 450 товаров и услуг.

03 февраля в 09:21
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные

Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля.

03 февраля в 08:32
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла

Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены.

02 февраля в 14:49
Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев
Диспансеризация помогла выявить онкологию у 100 челнинцев

Среди выявленных онкологических заболеваний на первом месте рак молочной железы, на втором месте рак предстательной железы и на третьем месте рак прямой кишки.

02 февраля в 14:43
ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)

Объем инвестиций компании - 147 млн, средняя заработная плата составляет около 40 тысяч рублей.

02 февраля в 11:53
Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына
Четыре года назад была убита челнинская школьница Василиса Галицына

В этот день на поиски 8-летней девочки вышли сотни добровольцев, к которым присоединились тысячи.

02 февраля в 10:46
В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)
В Татарстане студент трижды пытался вскрыть банкомат (ВИДЕО)

На очередной попытке его с поличным задержали сотрудники правоохранительных органов.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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03 февраля 2017г. 12:48

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ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)
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ГлавнаяВечерка On-Line
в 09:49
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

В Набережных Челнах в лаборатории можно заказать экспертизу, которая подтвердит или опровергнет неверность супругов, пишут «Вести Камаза».

Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.

«Стандартный тест на измену — это образец (например, белье мужа) и мазок со щеки заказчика. Эксперт выделит генотип из имеющегося биоматериала и определит, скольким людям и какого пола он принадлежит. А также сравнит выделенный ДНК с ДНК заказчика», — пояснили в лаборатории.

Исследование в среднем стоит 15 000 рублей. В Москве, где проводят аналогичные анализы, наплыв клиентов с проверками на неверность случается после корпоративов.

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