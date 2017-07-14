Челнинцы могут выиграть более 900 тысяч рублей на обучение

В Татарстане объявлен конкурс на получение гранта Президента Республики Татарстан на обучение в Высшей школе урбанистики НИУ ВШЭ. Прием заявок на конкурс - с 10 по 24 июля 2017 года. Комиссия выберет пять заявок, сообщает пресс-служба исполкома города.

Каждому из пяти победителей будет предоставлен грант в размере 924 тысяч рублей, который покроет двухлетнее обучение по магистерской программе и проживание в общежитии во время учебы.

Кандидаты должны быть уроженцами Республики Татарстан, возраст - от 23 до 35 лет, обязательно наличие высокой мотивации к обучению и исследовательской деятельности, возможность не совмещать учебу и работу на протяжении всего периода обучения (сентябрь 2017 - июнь 2019 года), уровень владения устным и письменным английским языком (не ниже Advanced), наличие диплома бакалавра или специалиста в следующих сферах: «Архитектура», «Городское планирование», «Дизайн», «Инженерия», «Менеджмент/Право», «Медиа», «Социология», «География», «Культурология», «Политология».

К сведению, «Город и технологии: прототипирование городов будущего» - это первая в России программа в области производства умных технологий для городской среды, представленная Высшей школой урбанистики НИУ ВШЭ. Студенты, получившие грант, будут обучаться городскому проектированию и управлению. Обучение строится по принципу learning by doing («обучение в процессе работы»).