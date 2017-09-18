Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Внедорожный клуб «Покатушка 4х4» из Набережных Челнов организовал на днях в Менделеевском районе внедорожные соревнования «Эчпочмак Трофи-2017», на который заявились более 50 любителей экстремального вождения из Татарстана, Удмуртии, Башкирии и Пермского края.

Турнир был проведен при поддержке местных властей. Соревнования прошли успешно и все участники остались довольны его организацией. Недовольство проявили местные жители, которые запечатлели результаты покатушек - раздавленный машинами урожай на полях.

Как признаются организаторы турнира, они к такому повороту не были готовы. Уже высказано предложение выявить виновников и дисквалифицировать их, пишут "Вести Камаза".