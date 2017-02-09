Челнинцы обсудят, какими хотят видеть места отдыха

В выходные на этой неделе, 11 и 12 февраля, в Набережных Челнах пройдут публичные обсуждения проектов благоустройства бульваров Шишкинский и Тинчурина, а также второй очереди набережной Габдуллы Тукая. В дискуссии примут участие мэр города Наиль Магдеев и помощник Президента РТ Наталья Фишман.
От челнинцев ждут предложений по созданию инфраструктуры и мест отдыха с учетом разных возрастных категорий горожан, сохранения традиций. К участию в проектных семинарах приглашаются все желающие.
11 февраля будут обсуждаться проекты бульвара Тинчурина (с 13.00 до 15.30 в школе № 1 по адресу: бульвар им. Карима Тинчурина, д.2 (10/50) и набережной Тукая (с 18.00 до 20.30 в ДК «Энергетик»), сообщает пресс-служба мэрии.
12 февраля состоится семинар по Шишкинскому бульвару - с 14.00 до 17.00, в школе № 19 по адресу Шишкинский бульвар, д. 9 (30/20).
Комментарии посетителей
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