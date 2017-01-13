Челнинцы отвлекают спасателей от работы

Челнинцы закидали службу МЧС звонками с просьбами вскрыть двери, которые по тем или иным причинам не открываются.

Специалисты МЧС решили разъяснить, что они не занимаются такими вызовами, за некоторым исключением. К примеру, когда дверь квартиры захлопнулась, и дома в одиночестве заперт несовершеннолетний, к которому невозможно попасть, кроме как взломав входную дверь, сообщает Эфир-24.

По словам начальника ЗПСО №6 Фаниса Хаттапова, спасатели имеют право проникать в жилые и производственные помещения только для оказания экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях.