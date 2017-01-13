Челнинцы отвлекают спасателей от работы

Челнинцы закидали службу МЧС звонками с просьбами вскрыть двери, которые по тем или иным причинам не открываются.
Специалисты МЧС решили разъяснить, что они не занимаются такими вызовами, за некоторым исключением. К примеру, когда дверь квартиры захлопнулась, и дома в одиночестве заперт несовершеннолетний, к которому невозможно попасть, кроме как взломав входную дверь, сообщает Эфир-24.
По словам начальника ЗПСО №6 Фаниса Хаттапова, спасатели имеют право проникать в жилые и производственные помещения только для оказания экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях.
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ууууууууууууу таких больше полстраны ограниченных умом людей
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че за херня. обкурился наверно
Перезагрузись, придурок
Таблетки для похудения в 16 лет.Видать свинья была мама не горюй.
А вот такие тупые и продажные, готовые на всё ради нескольких десятков рублей, видимо, готовы и к тому, что...
Продолжения не нужно, скучно и банально.
Не нужна запятая в заголовке, позорники неграмотные.
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Ну, то есть, по факту ответить нечем, тупо хамством? Тогда так скажу, возвращаясь к теме новости: берегите ваш...
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А врачам что то мешало это сделать ? У вас, журнализдов, во всех дежурных частях и регистратурах сидит свой...