Челнинцы пойдут в Елабугу пешком

Челнинские активисты, пропагандирующие здоровый образ жизни, приглашают всех желающих присоединится к ежегодной акции "В Елабугу пешком". Как сообщили организаторы, состоится она, как и в прошлом году, в День космонавтики. "Мы за космос! Мы за спорт! В 9:00 от конечной остановки Автостанция г. Набережные Челны участники отправятся пешком в Елабугу. Это 2-ой ежегодный поход" - поделились они в соцсетях.

Желающих принять участие могут пройти регистрацию по т. 8-927-672-05-18 (контакное лицо - Павел Васильевич).