Челнинцы получат госуслуги со скидкой в 30%

Теперь госпошлины и регистрация обойдутся нам намного дешевле. Очередное новшество 2017 года — это возможность получать государственные услуги в электронном виде со скидкой в 30%, сообщает пресс-служба исполкома города. Правительство РФ пошло на подобную меру для популяризации получения государственных услуг в электронном виде.

Кстати, в полной мере воспользоваться скидками получиться только у тех, кто зайдет на портал госусулг через ЕСИА — Единую систему идентификации и авторизации.