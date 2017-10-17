Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе

Жители Набережных Челнов обратились к экологам с жалобой на невозможность дышать из-за пыли. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили, что виновником загрязнения стало ООО «Лес-Сервис», его деятельность приостановили на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В ходе рейда инспекторы Прикамского территориального управления установили источник распространения древесной пыли. Им оказалось одно из предприятий лесоцеха. Проведенный анализ отобранных проб показал наличие в воздухе загрязняющих веществ.

Руководству организации было выдано представление об устранении нарушений и причин, повлекших загрязнение окружающей среды.

Согласно вынесенному решению Набережночелнинского городского суда, деятельность ООО «Лес-Сервис» приостановлена на 30 суток.