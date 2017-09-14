Челнинцы привели в порядок родник в 50 микрорайоне

В Автозаводском районе в рамках Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан провели акцию по очистке родника «Народный» в 50 микрорайоне, передает пресс-служба мэрии города.

В акции приняли участие работники предприятия МУП «Горкоммунхоз», жители 50 микрорайона и учащиеся кадетской школы № 49. Они очистили территорию, прочесыли 600 квадратных метров территории, спилили сухостои, вывезли 24 кубометров веток и 3 кубометров бытового мусора.

Напомним, что ранее «Вечерка» писала о том, что жители поселка Боровецкий начали собирать подписи под обращением в исполком. Люди хотели отстоять родник, на который, по их подозрениям, положил глаз челнинский бизнесмен.