Челнинцы продолжают страдать от клещей

За минувшую неделю, с 11 по 17 сентября, в Набережных Челнах зарегистрирован 21 укус клещами, сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора. Это на 10 случаев больше чем на неделей ранее.

Кстати, в сводке специалистов ведомства 2444 случая ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 46,4 на 10 тыс. населения. Заболеваемость ниже среднемноголетних показателей на 2,6%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась на 10,1%.