Челнинцы просят снять запрет на движение автобуса Челны-Елабуга по городу

С просьбой вернуть в город маршруты 114 и 118, от студентов, учащихся и просто пассажиров в систему "Народный контроль" обратилась Зульфия.

"Очень было удобно уезжать со своей остановки, а сейчас вынуждены доезжать до Автостанции и пересаживаться дальше" - сетует женщина.

На заявку ответило Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ:

"На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, определен перечень остановочных пунктов, которые разрешено использовать в качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок. В Елабужском муниципальном районе республики начальным и (или) конечным остановочным пунктом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок определена автостанция, расположенная по адресу: г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 15. Внесение изменений в схему движения автобусов, курсирующих по маршруту «Елабуга - Набережные Челны – Елабуга», не планируется".