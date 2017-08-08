Челнинцы решили самостоятельно расширить парковку во дворе

Жильцы второго комплекса решили самостоятельно расширить парковку во дворе, передает "Эфир 24".

Мест для машин здесь давно не хватает. В результате двор заставлен, и свободно здесь не проедешь. Разобраться с проблемой челнинцы решили за свой счет. Деньги на строительные материалы собрали сами автовладельцы, рабочих нанимать не стали, решили, что справятся самостоятельно.

Парковка будет экологичной, а со временем автовладельцы обещают украсить ее клумбами и посадить рядом деревья, сообщает телеканал.