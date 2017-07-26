Челнинцы смогут обменять старые iPhone на новые

В России запустили программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in), сообщает «Интерфакс».



Обменять гаджет можно будет в магазинах re:Store, «Связном» и «М.видео». Представители первых двух сетей рассказали, что программа у них уже начала работать – при этом в «Связном» в ней участвуют пока только 100 магазинов из 2700, остальные присоединятся в августе. В «М.видео» сообщили, что пока согласовывают условия с Apple.



В дальнейшем список участников программы trade-in может расшириться.