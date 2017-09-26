Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС

В воскресенье днем оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о взрыве газа в одной из квартир дома 26/16, сообщают "Вести КАМАЗа". К месту событий были направлены все экстренные службы города, но информация, не подтвердилась.

До нужного адреса машины МЧС не доехали. Как выяснилось, вызов оказался ложным. Зафиксирована небольшая утечка газа, не представлявшая опасности. В полиции разбираются, кто стал автором панического сообщения.