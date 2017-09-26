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25 сентября в 16:44
Жители города очистили берег «Чаллы Яр»
Жители города очистили берег «Чаллы Яр»

В субботнике участвовали 198 человек из коммерческих и образовательных организаций, а также неравнодушные инициативные горожане.

25 сентября в 15:47
Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС
Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС

На место происшествия съехались все оперативные службы города.

25 сентября в 13:16
В РТ пациентка психинтерната перед обедом задушила свою соседку
В РТ пациентка психинтерната перед обедом задушила свою соседку

В Зеленодольском интернате было обнаружено тело 79-летней пациентки. Вскрытие показало, что пенсионерку в психоневрологическом отделении сначала избили, а потом задушили.

25 сентября в 12:45
Челнинец представит Татарстан на Чемпионате мира по ушу
Челнинец представит Татарстан на Чемпионате мира по ушу

В состав сборной команды России вошел воспитанник Городского дворца творчества детей и молодежи Ильяс Хуснутдинов.

25 сентября в 11:45
Наиль Магдеев представит в Москве план ремонта Хлебного проезда
Наиль Магдеев представит в Москве план ремонта Хлебного проезда

Протяженность участка, который необходимо отремонтировать, более 1,5 км.

25 сентября в 11:36
Татарстан вошел в десятку самых криминальных регионов
Татарстан вошел в десятку самых криминальных регионов

Нас обошли в антирейтинге Башкортостан, Москва, Краснодарский край и Челябинская область.

25 сентября в 10:53
Рустам Минниханов: “Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно”
Рустам Минниханов: “Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно”

Эту тему глава Татарстана затронул во время своего разговора с представителями татарской диаспоры Узбекистана.

25 сентября в 09:37
Спасатели несколько раз выезжали на поиски челнинцев, заблудившихся в лесу
Спасатели несколько раз выезжали на поиски челнинцев, заблудившихся в лесу

Мужчины в разное время отправились за грибами, но потеряли ориентир на местности и заблудились.

25 сентября в 09:00
Самый дешевый билет на матч Россия – Иран в Казани можно купить за 300 рублей
Самый дешевый билет на матч Россия – Иран в Казани можно купить за 300 рублей

Товарищеский матч состоится 10 октября (вторник) на «Казань-Арене». Игра начнется в 19:00.
25 сентября в 08:47
Мэр наградил полицейского, который спас утопающего ребенка в Челнах
Мэр наградил полицейского, который спас утопающего ребенка в Челнах

Старший сержант полиции, нырнув в воду, вытащил со дна и оказал первую помощь ребенку.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
26 сентября 2017г. 05:39

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в 15:47
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС

Челнинцы сообщили о взрыве газа в МЧС

В воскресенье днем оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о взрыве газа в одной из квартир дома 26/16, сообщают "Вести КАМАЗа". К месту событий были направлены все экстренные службы города, но информация, не подтвердилась.

До нужного адреса машины МЧС не доехали. Как выяснилось, вызов оказался ложным. Зафиксирована небольшая утечка газа, не представлявшая опасности. В полиции разбираются, кто стал автором панического сообщения.

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