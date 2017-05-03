Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток

Сразу несколько жалоб появились в системе "Народный контроль" за эти дни.

"Мой папа (пенсионер, ветеран труда, 1943 г.р.) сел на 7 маршрут, при выходе водитель отказался принимать его проездной билет, требуя денег. После чего специально закрыл дверь, тем самым зажав и прищемив дверью тело папы, причинив боль и унижение" - написала Анна.

Еще одно заявление, которое было опубликовано накануне, посвящалось водителю другого маршрута.

"Маршрут 109, сегодня в 18:20 на остановке обматерил вслед из-за того, что "поздно указала свою остановку" (И зачем гнать как угорелый?)" - негодует челнинка.

К слову, подобного рода заявки обычно перенаправляются в исполнительный комитет города.