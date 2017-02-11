Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом

Исполком организовал встречу жителей дома 27/04 и представителей сети стоматологических клиник. Люди пытаются остановить строительство медцентра, и чтобы инициативная группа жителей и представители частной клиники нашли компромисс, было решено провести собрание. Встреча состоялось в актовом зале 28-ой школы, однако пути решения стороны найти не смогли, разговор не клеился с самого начала встречи.
Все попытки успокоить собравшихся были тщетны. Люди снова и снова задавали представителям испоклома и застройщика вопросы, перебивали, не дожидаясь ответов. Жители утверждают, что из-за пристроя, к уже имеющемуся зданию медцентра, в их квартиры не будет попадать солнечный свет, да и спецтехнике проехать к их дому теперь будет сложно. Представители клиники парируют: у них на руках все разрешения, перед получением которых проводились проверки контролирующих служб, а большая часть жителей была не против строительства.
Председатель ТОС 27 комплекса просит жителей вступить в переговоры с застройщиками, ведь в итоге этот участок земли, за который они сейчас борются, всегда был заброшенным. Представители клиники планируют облагородить территорию. Жители не готовы сдаваться, они ждут заключения прокуратуры, которая, как они рассчитывают, встанет на их защиту, сообщает Эфир-24.
Комментарии посетителей
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