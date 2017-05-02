Челнинцы заразились мышиной лихорадкой на своих дачах

Специалисты Роспотребнадзора РТ сообщают, что уже 112 татарстанцев за последние две недели оказались на больничных койках. Из них четыре челнинца – любителя отдохнуть на природе, стали жертвами геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Санитарные врачи Набережных Челнов предупреждают: от садового участка до тяжелого заболевания один шаг, если не провести уборку домика правильно. По словам медиков, уборка на даче должна быть влажной и проводиться с дезинфицирующими средствами. Кроме того, важно сушить одеяла и подушки на солнце, а прибираться необходимо в маске и перчатках. Заразиться мышиной лихорадкой на даче возможно при уборке помещений дома или при работах на загородном участке, где имеются экскременты зараженных грызунов. В связи с этим необходимо провести дезинфекцию не только в садовом домике, но и на всей территории вокруг него.

Коварность мышиной лихорадки в том, что диагноз невозможно определить в первые два дня. Характерные симптомы проявляются на четвертые сутки: возникают температура, боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием.