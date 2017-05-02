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02 мая в 19:12
Челнинцы заразились мышиной лихорадкой на своих дачах
Челнинцы заразились мышиной лихорадкой на своих дачах

Санитарные врачи города предупреждают: от садового участка до тяжелого заболевания один шаг, если не провести уборку домика правильно - с дезинфицирующими средствами.

02 мая в 19:05
Низкопольные электробусы «КАМАЗ»  будут возить жителей Липецка
Низкопольные электробусы «КАМАЗ»  будут возить жителей Липецка

Транспорт адаптирован для маломобильных групп пассажиров, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

02 мая в 08:55
В Челнах не смогли найти мужчину, прыгнувшего в воду с моста
В Челнах не смогли найти мужчину, прыгнувшего в воду с моста

На место происшествия выехали спасатели. Они спустили на воду моторную лодку и начали производить поиск методом траления того места, где, предположительно, утонул мужчина.
02 мая в 08:33
В Татарстане начался сезон активности клещей
В Татарстане начался сезон активности клещей

С начала сезона появились первые пострадавшие: покусан 21 житель республики. Врачи не рекомендуют снимать клеща самостоятельно: под кожей может остаться голова насекомого.

02 мая в 08:22
Минобороны РФ показало кота, участвовавшего в походе ВМФ к Сирии
Минобороны РФ показало кота, участвовавшего в походе ВМФ к Сирии

На фото обратил внимание и британский таблоид The Telegraph: «ВМФ России гордится своими кошками. Хотя Россия и Запад имеют много различий, есть одна вещь, которая объединяет, — „кошачья“ одержимость”.

02 мая в 08:07
В РТ в страшном ДТП погибли пять человек, в том числе младенец
В РТ в страшном ДТП погибли пять человек, в том числе младенец

Предварительно, водитель Peugeot 4007 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford, который развернуло, и в него врезалась двигавшаяся в попутном направлении “Лада Приора”.
02 мая в 07:56
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Более 30 тысяч челнинцев вышли на первомайскую демонстрацию

Праздник Весны и Труда в Набережных Челнах начался с шествия по проспекту Мира.

30 апреля в 16:01
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Жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

Доходы супруги президента Татарстана — Гульсины Миннихановой в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики — 7,5 млн рублей.

30 апреля в 14:12
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Прокуратура потребовала наказать учителя из Челнов за грубое отношение с детьми

Городская прокуратура по поручению Илдуса Нафикова завершила проверку скандальной видеозаписи из школы Челнов.

28 апреля в 16:22
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Челнинец ударил мальчика ножом в живот

К 160 часам обязательных работ приговорил суд Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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03 мая 2017г. 02:17

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в 19:12
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинцы заразились мышиной лихорадкой на своих дачах

Челнинцы заразились мышиной лихорадкой на своих дачах

Специалисты Роспотребнадзора РТ сообщают, что уже 112 татарстанцев за последние две недели оказались на больничных койках. Из них четыре челнинца – любителя отдохнуть на природе, стали жертвами геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Санитарные врачи Набережных Челнов предупреждают: от садового участка до тяжелого заболевания один шаг, если не провести уборку домика правильно. По словам медиков, уборка на даче должна быть влажной и проводиться с дезинфицирующими средствами. Кроме того, важно сушить одеяла и подушки на солнце, а прибираться необходимо в маске и перчатках. Заразиться мышиной лихорадкой на даче возможно при уборке помещений дома или при работах на загородном участке, где имеются экскременты зараженных грызунов. В связи с этим необходимо провести дезинфекцию не только в садовом домике, но и на всей территории вокруг него. 

Коварность мышиной лихорадки в том, что диагноз невозможно определить в первые два дня. Характерные симптомы проявляются на четвертые сутки: возникают температура, боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием. 

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