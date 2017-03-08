Челнинцы жалуются на качество проводимого капремонта

Жильцы дома 12-17 жалуются, что во время капитального ремонта в их домах металлические водопроводные трубы начали заменять на пластиковые. Обновлению коммуникаций жильцы не рады, они утверждают: люди, работающие в их доме, не имеют ни опыта, ни соответствующей квалификации, передает «Эфир 24».
Замена водопроводных труб в доме началась в середине февраля, рассказывает житель дома Илис Мирсаитов. По словам мужчины, сантехники разбудили его пожилую мать в час ночи, сообщив, что им надо доделать работу. От неожиданности у 74-летней женщины поднялось давление.
- Работаем мы строго по графику, после полуночи наша бригада по квартирам не ходит, все обвинения в халатности – беспочвенны. Работа серьезная, ответственная. Нетрезвых здесь нет, - цитирует «Эфир 24» слесаря-сантехника ООО «Ихлас» Вильдана Шакирова,
Как сообщили рабочие подрядной организации, замену труб они планирует завершить до конца марта, после чего дом будут принимать комиссия. В состав нее входят представители управляющей компании, старший по дому и подрядчик. Если будут выявлены недочеты, их обещают устранить в кратчайшие сроки.
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