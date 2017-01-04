Челнинцы жалуются на плохое состояние дорог

В систему "Народный контроль" поступают жалобы на заснеженные проспекты и улицы. По словам челнинцев, по городу просто невозможно передвигаться.

"Не чистят снег на местной, а осадков выпадает все больше. Если все это замерзнет, беды не миновать!" - так называется одна из жалоб жителя 30 комплекса.

Стоит отметить, что с начала года на сайте зарегистрировано уже более 20 подобных сообщений. За всеми числится статус: "В работе".