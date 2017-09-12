Челнинец более 10 лет хранил боеприпасы, которые нашел в лесу

Набережночелнинский городской суд вынес приговор мужчине за "незаконное хранение боеприпасов". Об этом сообащает пресс-служба прокуратуры Челнов.
По данным ведомства, боеприпасы в виде патронов к нарезному оружию системы «Наган» калибра 7,62 мм образца 1895 года челнинец нашел в лесном массиве между 66 и 67 комплексами. Находку он отнес домой, где хранил более 10 лет, пока ее не изъяли полицейские.
В судебном заседании подсудимый вину признал частично. В итоге, суд признал его виновным по ст. 222 ч.1 УК РФ – незаконное хранение боеприпасов и ему назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.
Комментарии посетителей
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Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
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