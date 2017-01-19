Челнинец четыре месяца назад уехал в Москву и пропал без вести

52-летнего жителя Набережных Челнов Александра Манило, уехавшего четыре месяца назад в Москву и пропавшего без вести, ищут полиция, волонтеры и родственники.

Информация об этом появилась в группе «Поисково-спасательного отряда "Василиса"» «Вконтакте».

10 сентября прошлого года мужчина выехал из Челнов в столицу РФ. В последний раз оттуда он позвонил близким 30 ноября, после чего телефон стал недоступен. 15 декабря Комсомольский отдел ОВД Челнов принял заявление о его исчезновении.

Известно, что Манило — инвалид второй группы, страдает эпилепсией, после приступа может появиться частичная амнезия.

Знающих о местонахождении мужчины просят позвонить по номерам: 02, 8-960-078-29-23 или 8-905-374-21-10.