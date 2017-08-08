Челнинец до смерти избил брата

Тело 30-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти обнаружили 4 августа, в одной из квартир 26-го комплекса. По подозрению в совершении преступления, задержан 31-летний брат погибшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в тот день родственники выпивали со знакомым. В какой-то момент они остались наедине. После этого братья поссорились и старший избил младшего. Затем к ним пришел приятель и, увидев друга без сознания, вызвал подмогу. Однако пострадавший скончался до приезда полиции и медиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый признал свою вину частично. Сейчас он находился под стражей.