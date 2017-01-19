Челнинец и житель Саранска надругались над 36-летним мужчиной из Елабуги

В Елабуге в воскресенье, 15 января, на съемной квартире двое друзей - 31-летний Сергей К. из Саранска и 33-летний Алексей Б. из Набережных Челнов надругались над знакомым 36-летним мужчиной после совместной вечеринки, об этом сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно, подозреваемые - рабочие местного предприятия - выпивали в квартире на проспекте Мира, примерно в 21:30 они напали на потерпевшего.

- Они совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. 16 января Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по статье "Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего", - рассказали в правоохранительных органах.

Подозреваемые были задержаны, отмечается, что Алексей Б. ранее был судим.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, пишет ProKazan.ru.