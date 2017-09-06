Челнинец Ильнур Закарин выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе

Челнинец Ильнур Закарин попал в расширенный состав мужской команды сборной России на чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Он пройдет в Норвегии (г. Берген) с 17 по 24 сентября, передает «Татар-информ».

Как напоминает информагентство, Ильнур Закарин является спортсменом из Набережных Челнов, российским шоссейным велогонщиком, выступающим за Team Katusha.

На сегодняшний день он принимает участие в многовелодневке гранд-тура «Вуэльта Испании». На 15-м этапе он финишировал вторым с отставанием от лидера гонки всего на 36 секунд. Закарин стал 3-м в общем зачете после 15 этапов гонки, которая завершится 10 сентября.

16-й этап испанской многодневки состоится сегодня 5 сентября, в 13.30.

На чемпионате мира Ильнур Закарин выступит в групповой гонке. Кроме этого, он идет запасным в индивидуальной.