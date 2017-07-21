Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”

Отдыхающий в данный момент в Турции житель Челнов поделился фотографиями последствий ЧП в социальных сетях.

"Мы отдыхаем в Турции, в городе Бодрум. 21 июля примерно в 1:30 утра было землетрясение, магнитудой 6,7 баллов. Туристы не пострадали, но прибрежная зона отелей получила значительные увечья. Смотрите сами" - написал в популярной челнинской группе Вконтакте Руслан Костромин.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Эгейском море у побережья Турции: основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос.

Как сообщают РИА Новости, по данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,7. Эпицентр находился в 10,3 километра от турецкого Бодрума и в 16,2 километра от Коса. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

По предварительным данным, на острове Кос погибли два человека, еще более 120 пострадали. В турецком Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек.