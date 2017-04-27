Челнинец обнаружил червяка в покупном салате

Житель Набережных Челнов обнаружил червяка в салате, сообщает "Эфир 24". По словам мужчины, продавцы на червяка в блюде отреагировали спокойно - они сфотографировали салат и предложили вернуть деньги.

Наиль Габдрахманов купил грибной салат в одном из известных супермаркетов. По словам мужчины, салат положили из общей посуды. Челнинец обратился к журналистам для того, чтобы и другие потребители знали о качестве продукции.



Стоит отметить, что это не единичный случай в городе. С начала года в челнинский отдел Управления Роспотребнадзора поступило 232 обращения от потребителей. Это на 7% меньше аналогичного периода прошлого года.