Челнинец подобрал на улице девочку в слезах и изнасиловал ее

29-летнего жителя Набережных Челнов Андрея Калиева подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает пресс-служба управления СКР по РТ.
Школьница поругалась с подругой и шла от нее домой в слезах. У нее не было денег и телефона. По дороге к ней подошел незнакомец и, узнав о произошедшем, позвонил приятелю Калиеву, которого попросил отвезти ребенка домой.
Молодой человек согласился «подбросить» школьницу, но вместо этого напоил девочку алкоголем в автомобиле. Затем затащил к себе в квартиру, где изнасиловал. Вернувшись домой, потерпевшая побоялась рассказать о произошедшем родителям.
Позже в школе у нее произошел нервный срыв. После общения с ней психологи выяснили причину такого состояния ребенка и обратились в полицию.
Сейчас Калиев находится под стражей. Вину он не признал.
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