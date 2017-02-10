Челнинец подобрал на улице девочку в слезах и изнасиловал ее

29-летнего жителя Набережных Челнов Андрея Калиева подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает пресс-служба управления СКР по РТ.

Школьница поругалась с подругой и шла от нее домой в слезах. У нее не было денег и телефона. По дороге к ней подошел незнакомец и, узнав о произошедшем, позвонил приятелю Калиеву, которого попросил отвезти ребенка домой.

Молодой человек согласился «подбросить» школьницу, но вместо этого напоил девочку алкоголем в автомобиле. Затем затащил к себе в квартиру, где изнасиловал. Вернувшись домой, потерпевшая побоялась рассказать о произошедшем родителям.

Позже в школе у нее произошел нервный срыв. После общения с ней психологи выяснили причину такого состояния ребенка и обратились в полицию.

Сейчас Калиев находится под стражей. Вину он не признал.