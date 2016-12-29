Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына

В Набережных Челнах в отношении 77-летнего Бориса Галимова возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

По версии следствия, 27 декабря этого года пьяный 50-летний мужчина поссорился с матерью, и схватил ее за волосы. На помощь к ней кинулся отец. Когда Галимов заступился за жену, разбушевавшийся сын толкнул его.

Пенсионер попытался скрыться от гнева отпрыска на кухне, но тот продолжил преследование. Мужчина в очередной раз толкнул отца и тот упал на стул. Галимов схватил со стола нож и несколько ударил им в живот и спину сына. Несмотря на это медикам удалось его спастись.

- В преступлении мужчина частично признался. В скором времени ему будет выбрана мера пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.