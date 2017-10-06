Челнинец подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей 3-месячной дочери

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06 октября в 12:11
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября

Водители могут объехать участок через дороги Лениногорск — Карабаш, Альметьевск — Чупаево и федеральную автомобильную дорогу «Казань — Оренбург».

06 октября в 11:33
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей

О дате и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
06 октября в 10:41
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа

По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством».

06 октября в 10:16
В Челнах развернули “полевые кухни”
В Челнах развернули “полевые кухни”

В рамках проведения тренировки по гражданской обороне на территории города обустроили подвижные пункты питания.

06 октября в 09:38
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.

06 октября в 09:23
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров в 3 часа ночи.

06 октября в 08:28
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах

Причиной стали черный дым, неприятный запах и отсутствие специального разрешения.

06 октября в 08:05
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

В Челнах прошла рабочая встреча по вопросам трудоустройства осужденных и получения ими допобразования.

05 октября в 16:41
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании

Эвакуируются сотрудники и посетители торгового центра «Тандем», а также Министерства культуры РТ и Министерства по делам молодежи и спорта РТ.

05 октября в 15:31
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил

Трагедия произошла сегодня ночью, 5 октября, в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
06 октября 2017г. 13:00

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в 10:41
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинец подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей 3-месячной дочери

Челнинец подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей 3-месячной дочери

31-летнего челнинца Марата Аглиуллина подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.

По версии следствия, вечером 30 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа на руках 3-месячную дочь, совершил действия, причинившие ей тяжкий вред здоровью. В результате девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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