Челнинец подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей 3-месячной дочери

31-летнего челнинца Марата Аглиуллина подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему.

По версии следствия, вечером 30 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа на руках 3-месячную дочь, совершил действия, причинившие ей тяжкий вред здоровью. В результате девочка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.