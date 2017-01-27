Челнинец получил 28 тысяч рублей за сообщения о продаже фанфуриков

Материальное поощрение за информацию о выявлении фактов нарушения в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в систему «Народный контроль» дает свои результаты, сообщает пресс-служба исполкома города.
Жительница Нижнекамск получила 19 тыс. рублей по 9 заявкам, житель Казань – 50 тыс. руб. по 34 заявкам, челнинец – 28 тыс. рублей по 23 заявкам. В автограде через систему за 2016 год поступило 224 уведомления, но по результатам рассмотрения уведомлений в 90% случаях факт нарушения не подтвердился.
Проблеме выявления некачественной алкогольной продукции в Татарстане уделяется особое внимание. От отравления алкоголем в минувшем году в республике пострадали 776 человек, из них – 36 детей. 267 случаев закончились летальным исходом.
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просто в восторге ..... знайте шавки свое место.. не с вами же советоваться кому ваши деньги отдавать.... ...
вот приедет барин, барин нас рассудит... утопия... взывает к конституции.... да плевали они на конституцию......
Я даже подозреваю кто этот челнинец. :-)
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