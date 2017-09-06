Челнинец получил ожоги половины тела

Сообщение о происшествии поступило накануне на единый номер вызова спецслужб "112", в 11:34. В одной из двухкомнатных квартир нового города на седьмом этаже на кухне горел линолеум. Площадь пожара 1 кв. метр.

С огнем справились до прибытия пожарных расчетов. В результате пожара пострадал 42-летний мужчина. Он получил термические ожоги туловища, лица и рук 2-3 степени (50%) и был госпитализирован в БСМП города Набережные Челны.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.