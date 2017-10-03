Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося

Парень, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося пользователям социальной сети. По его словам, водитель BMW не уступил при заезде на кольцо из-за чего ему пришлось резко затормозить, чтобы предотвратить ДТП. После чего притормозил уже и водитель BMW.
– Я резко вырулил влево меня начало заносить я вырулил наши машины оказались параллельно слишком близко друг другу. Мне показалось что мы зацепили друг друга, – рассказал Денис.
Парень припарковался на обочину и включил аварийку. Он увидел, как другой водитель тоже совершил остановку.
– Я вышел с машины. Он поехал резко прямо по обочине зацепил мой палец с дверью, машина отлетела на метров 10-15. В итоге у меня оторвало палец, – поделился челнинец.
Врачей, по его словам, вызвали прибывшие на место сотрудники ДПС.
Кстати, молодой человек рассказал пользователям, что палец спасти не удалось.
Напомним, что ДТП произошло 30 сентября, в 19:38, на Вахитовском кольце.
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