Челнинец, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося

Парень, потерявший в ДТП палец, рассказал свою версию случившегося пользователям социальной сети. По его словам, водитель BMW не уступил при заезде на кольцо из-за чего ему пришлось резко затормозить, чтобы предотвратить ДТП. После чего притормозил уже и водитель BMW.

– Я резко вырулил влево меня начало заносить я вырулил наши машины оказались параллельно слишком близко друг другу. Мне показалось что мы зацепили друг друга, – рассказал Денис.

Парень припарковался на обочину и включил аварийку. Он увидел, как другой водитель тоже совершил остановку.

– Я вышел с машины. Он поехал резко прямо по обочине зацепил мой палец с дверью, машина отлетела на метров 10-15. В итоге у меня оторвало палец, – поделился челнинец.

Врачей, по его словам, вызвали прибывшие на место сотрудники ДПС.

Кстати, молодой человек рассказал пользователям, что палец спасти не удалось.

Напомним, что ДТП произошло 30 сентября, в 19:38, на Вахитовском кольце.