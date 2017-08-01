

Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики

Они обратились к депутату ГД РФ Альфие Когогиной, но она не смогла дать никакого определенного ответа по этой теме.



Челнинская “карта развлечений”

Парки и скверы города опубликовали афишу мероприятий на текущую неделю.



В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году

Делается это в целях обеспечения безопасности учащихся, а также в целях создания оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса.



Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы

Фото, которое он прислал в “Народный контроль”, было сделано в детском отделении.



«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их

Приложение изучает перечень установленных программ на устройстве пользователя, собирает данные о его местоположении и сохраняет список точек подключения пользователя к WiFi.



В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта

Такие меры будут приняты УФМС в период проведения чемпионата мира 2018 по футболу.