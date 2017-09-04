Челнинец пожаловался на грязные пеленки в роддоме

Мужчина, чья жена сейчас лежит в медучереждении, недоволен условиями содержания супруги в роддоме №1 на ГЭСе. Свои жалобы он опубликовал на страничке официальной группы администрации города Вконтакте.

"Кормить стали отвратительно. В декабре 2015 года рожала давали и творог, и фрукты, чаи вкусные с травами. Сейчас не прошло и двух лет, начало осени фруктов нет. В кашах одна вода и все это по тарелке размазано. Хлеб в дефиците и только черный, белого нет. Но это только цветочки: ужас что случилось с детскими пеленками. Мало того что их не хватает, так они все желтые, мятые и вообще это не пеленки, а тряпки какие то. Ими как будто полы раньше мыли. В 2015 году пеленки были детские, идеально чистые и глаженные. Ладно кормящих матерей плохо кормят, но как можно новорожденных заворачивать в такое безобразие. Сотрудники(цы) Администрации города Вы бы стали заворачивать в это своих новорожденных детей?!" - написал Эдгар Аскаров.

В доказательство челнинец приложил фотографии.