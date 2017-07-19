Челнинец пожаловался на забитые ливневки

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19 июля в 16:06
Пропавшего без вести подростка в РТ нашли мертвым
Пропавшего без вести подростка в РТ нашли мертвым

16-летнего парня искали с 16 июля. На голове покойного был пакет, а рядом лежала зажигалка.

19 июля в 16:03
В РТ пьяных водителей будут ловить на патрульных мотоциклах
В РТ пьяных водителей будут ловить на патрульных мотоциклах

По всей республике пройдут целевые рейды по выявлению пьяных водителей.

19 июля в 14:11
В Татарстане женщина выбросила 4-летнего сына из окна 3 этажа
В Татарстане женщина выбросила 4-летнего сына из окна 3 этажа

Полицию и медиков вызвали очевидцы. Упав с высоты нескольких метров, ребенок получил серьезные травмы. Как установило следствие, 40-летняя женщина стояла на учете в психбольнице.

19 июля в 13:52
В старой части Челнов полицейские уничтожили 300 кустов конопли
В старой части Челнов полицейские уничтожили 300 кустов конопли

Оперативно-поисковые группы и патрульные наряды искали в городе наркосодержащие растения с середины июля. За месяц обнаружили 1812 кустов конопли, из которых 1082 сожгли.
19 июля в 13:03
Путин лишил довольствия военнослужащих, проваливших тест на наркотики
Путин лишил довольствия военнослужащих, проваливших тест на наркотики

Денежного довольствия и отдельных выплат лишатся российские военнослужащие, провалившие тест на наличие наркотиков в крови. Соответствующий закон подписан президентом РФ.

19 июля в 11:12
В Татарстане поставили кресло для мэра в дорожную яму
В Татарстане поставили кресло для мэра в дорожную яму

Фотографиями внушительной выбоины в Казани делятся пользователи соцсетей. Неизвестные установили в дыру большое мягкое кресло, а на его спинку прикрепили лист бумаги с надписью «Кресло мэра».
19 июля в 11:04
Жители Челнов нашли у своего дома ядовитое растение
Жители Челнов нашли у своего дома ядовитое растение

Заявка с просьбой решить проблему появилась в системе “Народный контроль”.

19 июля в 10:07
Сергей Яковлев обратил внимание прокурора РТ на капремонт в новом доме Рината Абдуллина
Сергей Яковлев обратил внимание прокурора РТ на капремонт в новом доме Рината Абдуллина

Данные с сайта раскрытия информации подтверждают, что за прошлый год на ремонт и благоустройство дома ушло свыше миллиона рублей.

19 июля в 09:11
Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)
Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)

Российские синоптики предупредили о разрушительном ветре и штормах в конце июля.

19 июля в 09:09
В Татарстане от удара током погибло стадо коров
В Татарстане от удара током погибло стадо коров

Хозяева животных понесли ущерб в размере более 700 тысяч рублей.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
19 июля 2017г. 17:42

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в 08:17
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинец пожаловался на забитые ливневки

Челнинец пожаловался на забитые ливневки

Ливневый колодец, установленный на пешеходном переходе на пересечении проспекта Хасана Туфана и улицы Шамиля Усманова не вычищают уже два года. С этой проблемой в редакцию «Вечерки» обратился пенсионер Александр Трапезников.

По его словам, из-за неисправности «ливневки», во время дождя вода стекает вниз и накапливается, а это создает сложности при переходе улиц.

Мужчина написал письмо на имя мэра города Наиля Магдеева. В апреле пенсионеру пришел ответ за подписью начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиля Киямова, (копия документа находится в редакции).

В нем сказано, что очистка ливнеприемника выполнена в летний период 2016 года силами МУП «ПАД». Кроме того, в мае текущего года на указанном участке проведена ревизия сетей ливневой канализации и они находятся в рабочем состоянии.

Однако, как утверждает Трапезников, колодец до сих пор забит.

– Как промывали, если я вчера еще раз подошел и посмотрел, что он полностью забитый песком, – сетует челнинец.

Мужчина надеется, что городские власти прислушаются к нему и разберутся с данной проблемой.

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