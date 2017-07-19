Челнинец пожаловался на забитые ливневки

Ливневый колодец, установленный на пешеходном переходе на пересечении проспекта Хасана Туфана и улицы Шамиля Усманова не вычищают уже два года. С этой проблемой в редакцию «Вечерки» обратился пенсионер Александр Трапезников.

По его словам, из-за неисправности «ливневки», во время дождя вода стекает вниз и накапливается, а это создает сложности при переходе улиц.

Мужчина написал письмо на имя мэра города Наиля Магдеева. В апреле пенсионеру пришел ответ за подписью начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиля Киямова, (копия документа находится в редакции).

В нем сказано, что очистка ливнеприемника выполнена в летний период 2016 года силами МУП «ПАД». Кроме того, в мае текущего года на указанном участке проведена ревизия сетей ливневой канализации и они находятся в рабочем состоянии.

Однако, как утверждает Трапезников, колодец до сих пор забит.

– Как промывали, если я вчера еще раз подошел и посмотрел, что он полностью забитый песком, – сетует челнинец.

Мужчина надеется, что городские власти прислушаются к нему и разберутся с данной проблемой.