Челнинец представит Татарстан на Чемпионате мира по ушу

С 28 сентября по 3 октября в Казани пройдет 14-й Чемпионат мира по ушу.

Около 900 участников из более 60 стран мира будут бороться за звание сильнейших в двух основных дисциплинах ушу: саньда и таолу.

Республику Татарстан в составе сборной команды России по ушу будет представлять Ильяс Хуснутдинов (Городской дворец творчества детей и молодёжи, Набережные Челны).

Торжественная церемония открытия состоится 28 сентября в 19:00 в Центре гимнастики (ул. Сыртлановой, д. 6).