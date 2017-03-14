Челнинец, разнесший терминал казанского аэропорта, избежал уголовной ответственности

Протаранивший терминал казанского аэропорта экс-милиционер Руслан Нуртдинов избежал уголовной ответственности. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД МВД по РТ Рустам Ибрагимов, передает «Бизнес-онлайн».
«Водитель лишен права управления. Он привлечен к административной ответственности за хранение, перевозку наркотических средств – 15 суток и 12 суток административного ареста. Веса, к сожалению, не хватило для уголовной статьи», – пояснил Ибрагимов.
22 декабря около 23:00 за рулем машины он снес шлагбаум и заехал на парковку аэропорта. После этого автомобилист двинулся к терминалу 1А и проехал его почти полностью. Выяснилось, что так он уходил от погони полиции – сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль на улице Ершова. Его поймали на парковке аэропорта. По предварительному подсчету, ущерб составил более 6 млн рублей.
Нуртдинов – гендиректор и совладелец частного детективного предприятия «Сова», бывший руководитель частного охранного предприятия «Град», экс-сотрудник МВД по РТ (проработал следователем с 1994 по 2000 годы). Ранее не судим, официально не работает.
Комментарии посетителей
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