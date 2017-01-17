Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе

О мошеннике руководителей предприятий предупредила пресс-служба Елабужского благочиния. Житель Челнов, по их данным, орудует в нескольких городах Татарстана. Злоумышленник, используя бланки Елабужских храмов, развозит по различным предприятиям и магазинам письма с просьбой об оказании благотворительной помощи.

"Помощь, которая оказывалась через эти письма, до храмов, конечно же, не доходила, а оставалась в руках мошенника. Если вы действительно хотите помочь православным храмам Елабуги, просьба либо привозить помощь в храм, либо способ оказания помощи непосредственно обговорить с настоятелем или помощником настоятеля прихода." - поясняется в сообщении.