Челнинец ударил мальчика ножом в живот

К 160 часам обязательных работ приговорил суд Набережных Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

29 января этого года около 22:00 Саитхаджаев в квартире дома №7 поселка Сидоровка поссорился с 15-летним подростком. Мужчина схватил нож и ударил им мальчика в живот.

Против нападавшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья».

В суде челнинец сознался в содеянном и признал свою вину.