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28 апреля в 16:22
Челнинец ударил мальчика ножом в живот
Челнинец ударил мальчика ножом в живот

К 160 часам обязательных работ приговорил суд Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка.

28 апреля в 15:57
На юге России экспериментально введут курортный сбор
На юге России экспериментально введут курортный сбор

В частности, это коснется Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Максимальный размер составит 100 рублей в сутки с одного человека.
28 апреля в 12:12
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая
График работы поликлиник и больниц Челнов 1, 8, 9 мая

Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
28 апреля в 12:02
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее
СМИ: Медведев беспокоится за свое политическое будущее

Собеседники, близкие к Кремлю, считают, что с приближением даты президентских выборов в 2018 году позиция Медведева будет становиться  более неустойчивой. Он вряд ли сможет принять в них участие.
28 апреля в 10:31
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)
Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)

В работах по очистке городских территорий с 1 апреля в Набережных Челнах уже приняли участие 51 929 человек.

28 апреля в 09:12
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей
Приставы взыскали с татарстанцев долгов по ЖКХ на 200 млн. рублей

С нерадивыми должниками поступали по закону: проводили беседы, забирали имущество. 8 тысяч татарстанцев оказались в “черном списке” - они не могли выехать за пределы России.
28 апреля в 08:47
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30
Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30

В День весны и труда в автограде запланировано большое количество мероприятий.

28 апреля в 08:45
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей
В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

Документ подписал Дмитрий Медведев. Это станет возможным, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией, которых может усыновить ВИЧ-инфицированный.

28 апреля в 08:01
Следком РТ: подброшенного к мусоркам ребенка в Челнах хотели убить
Следком РТ: подброшенного к мусоркам ребенка в Челнах хотели убить

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье “покушение на убийство малолетнего”.

27 апреля в 15:17
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая

На сегодняшний день ямочный ремонт в Набережных Челнах идёт на пр. Мира на участке от пр. Вахитова до пр. Р. Беляева.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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29 апреля 2017г. 03:43

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в 16:22
Рубрика: Вечерка On-Line

Челнинец ударил мальчика ножом в живот

Челнинец ударил мальчика ножом в живот

К 160 часам обязательных работ приговорил суд Набережных Челнов 57-летнего местного жителя Марата Саитхаджаева, набросившегося с ножом на ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

29 января этого года около 22:00 Саитхаджаев в квартире дома №7 поселка Сидоровка поссорился с 15-летним подростком. Мужчина схватил нож и ударил им мальчика в живот. 

Против нападавшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья».

В суде челнинец сознался в содеянном и признал свою вину.

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