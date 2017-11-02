Челнинец ударил свою мать ножом в грудь

|03 ноября в 10:55
Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ заявил, что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей.
|03 ноября в 10:46
За нож мужчина взялся из-за внезапно возникшей ссоры.
|03 ноября в 10:05
Создатели интернет-паблика «Комитет русскоязычных родителей Татарии» занимаются защитой прав своих детей по изучению русского языка и литературы в объемах, рекомендованных Минобрнауки РФ.
|03 ноября в 10:01
УФСИН России по РТ заключило соглашение с общественными организациями о совместной работе по укреплению семейных ценностей осужденных.
|03 ноября в 08:38
Мероприятия в честь памяти барда пройдут сегодня, в Историко-краеведческом музее.
|03 ноября в 08:02
К ней обратился мужчина и попросил посодействовать в прекращении исполнительного производства о взыскании задолженности.
|02 ноября в 14:32
В сумме показателей деятельности учреждений здравоохранения и реализации региональных планов по снижению смертности от основных причин автоград набрал 113 баллов.
|02 ноября в 12:49
Эта рыбная молодь была предоставлена Арским рыбхозом для воспроизводства водных биологических ресурсов.
|02 ноября в 11:55
Первый этап кастинга запускает режиссер Дмитрий Стрижевский. О наборе актеров он пишет на личной странице в социальной сети.
|02 ноября в 11:15
Здесь будет организовано дежурство специалистов из числа высококвалифицированных врачей.
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