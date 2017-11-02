Челнинец ударил свою мать ножом в грудь

Преступление было совершено 29 октября около 6:00 утра. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 31-летний челнинец, на почве внезапно возникшей ссоры нанес проникающие ножевое ранение грудной клетки 53-летней матери. Женщину госпитализировали в больницу.

Подозреваемый в совершения преступления был задержан сотрудниками полиции, с места преступления изъят нож.